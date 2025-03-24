В Японии эвакуируют людей из-за мощных лесных пожаров
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
70Фото: REUTERS/KYODO
Лесные пожары бушуют в префектурах Эхимэ и Окаяма в Японии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой телеканал NHK.
"В городе Имабари префектуры Эхимэ вспыхнул лесной пожар, который продолжает распространяться. Город отдал распоряжение об эвакуации всех домохозяйств в близлежащем районе Нагасава и настоятельно рекомендует жителям оставаться в безопасных местах", - говорится в сообщении.
Для 381 человека было вынесено предписание об эвакуации.
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