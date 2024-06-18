В Якутии площадь лесных пожаров выросла почти до 160 тыс га

Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась на 11 тысяч гектаров за сутки, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Территория, охваченная огнем, достигла 158,6 тысячи гектаров. Об этом рассказали в оперативном штабе республики.

Из 90 лесных возгораний локализовали пять на 542 гектарах в Амгинском, Верхоянском и Олекминском районах. В течение суток пожарные потушили 20 очагов на 14 тысячах гектаров.

"Действующие лесные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не несут", – отметил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

Для устранения огня задействовали около 700 человек, авиационный персонал, самолет-зондировщик, которые создают искусственные осадки.