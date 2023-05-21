В Wildberries ввели новые правила выдачи товаров

Сотрудники пунктов выдачи Wildberries теперь сами вскрывают заказанные клиентами товары, запечатанные в непрозрачные пакеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал iguides.ru.

Они вскрывают их самостоятельно перед выдачей, чтобы установленная в помещении камера наблюдения зафиксировала, что именно получает покупатель.

Как пишет портал, с одной стороны, это хорошо, так как покупатель может сразу увидеть, то ли ему выдают, что он приобрёл. Ошибка выявится сразу, и от товара можно будет отказаться прямо в пункте выдачи.

С другой стороны, покупатель может быть незаинтересован во вскрытии пакета, в котором может находиться рассыпной товар или товар интимного характера.

Возможно новые правила введены после того, как оператор одного из пунктов выдачи Wildberries в Москве подменил 11 новых смартфонов iPhone на муляжи.