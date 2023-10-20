В WhatsApp теперь можно запускать сразу два аккаунта на одном телефоне

Команда мессенджера WhatsApp объявила о запуске давно ожидаемой пользователями функции. У абонентов появилась возможность запускать несколько учётных записей на одном устройстве и в одном экземпляре приложения передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ixbt.com.

Пока приложение можно расширить до двух аккаунтах. Но анонс в официальном блоге намекает на большее: "Используйте несколько аккаунтов WhatsApp".

Как обещают разработчики, с сегодняшнего дня можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что пользователю больше не потребуется выполнять выход при каждой смене аккаунта, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, чтобы случайно не отправить сообщение не из того аккаунта.

Чтобы создать второй аккаунт, потребуется ещё один номер телефона и SIM-карта. Для этого подойдет телефон, который поддерживает несколько SIM-карт или eSIM. Откройте настройки WhatsApp, нажмите на стрелку рядом с именем пользователя и выберите "Добавить аккаунт". Параметры конфиденциальности и уведомлений можно настроить отдельно для каждой учётной записи.