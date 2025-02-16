Пользователи WhatsApp в чатах смогут персонализировать свои диалоги с помощью разных цветов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В настройках мессенджера будут доступны 30 вариантов обоев.

Пользователи смогут выбирать из предустановленных тем, которые одновременно меняют цвета "пузырьков" сообщений и фона, а также создавать уникальные цветовые комбинации. Можно будет применять единый стиль ко всем чатам и каналам, а также настраивать темы только некоторых чатов. Выставленные настройки будут видны только пользователю, который их установил.

Чтобы установить тему по умолчанию для всех чатов, нужно перейти в "Настройки" —> "Чаты" —> "Тема чата по умолчанию". Для настройки отдельного чата достаточно нажать на имя контакта в верхней части диалога.

Обновления уже появились у некоторых пользователей WhatsApp. В течение ближайших недель обновление заработает массово.