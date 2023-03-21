В WhatsApp появится возможность закреплять сообщения

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В мессенджере WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователи смогут закреплять важные сообщения в чатах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на WABetaInfo.

"Благодаря этой функции пользователи смогут расставлять приоритеты для своих сообщений и размещать их в верхней части списка чатов для удобства доступа. Функция всё ещё находится в разработке, но благодаря последней бета-версии WhatsApp для Android 2.23.7.3, доступной в Play Store, мы можем просмотреть, как будет выглядеть закрепленное сообщение в разговоре, когда функция будет полностью разработана и выпущена в будущем", — отмечают эксперты.

Чтобы закрепить сообщение, необходимо выбрать действие "Закрепить" в настройках сообщения. После закрепления в чате появится небольшой значок, указывающий на то, что сообщение закреплено, и сообщение будет отображаться в верхней части беседы для быстрого доступа, когда это необходимо.

Отмечается, что новая функция пока находится в стадии разработки, ее выпустят в будущем обновлении приложения.