В WhatsApp появится возможность обмена сообщениями с пользователями Telegram

Пользователи WhatsApp в Евросоюзе скоро смогут отправлять сообщения в другие приложения. Это нововведение связано с требованиями новых законов ЕС, направленных на обеспечение совместимости между мессенджерами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Компания Meta, владеющая WhatsApp, обязана предоставить пользователям возможность обмениваться сообщениями между Telegram и другими сторонними приложениями. Внедрение этой функции будет происходить постепенно, и европейские пользователи будут получать уведомления в приложениях о доступности объединения чатов из разных сервисов.

Помимо этого, Meta обещает добавить дополнительные функции, такие как реакции на сообщения, уведомления о прочтении и индикаторы набора текста. К 2027 году компания планирует расширить функционал, включив поддержку аудио- и видеозвонков между пользователями разных мессенджеров.