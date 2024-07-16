В WhatsApp появится перевод сообщений на другой язык

В WhatsApp обнаружили функцию перевода сообщений в чате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.15.9. Благодаря этой функции пользователи смогут получать автоматический перевод всех сообщений в одобренном чате.

Перевод сообщений никак не повлияет на безопасность пользователей, так как текст будет обрабатываться локально на устройстве и не будет передаваться на серверы компании. Однако для этого нужно будет загрузить языковые пакеты.

Изначально будут поддерживаться только пять языков – русский, английский, арабский, испанский, португальский (Бразилия) и хинди, в дальнейшем этот список будет расширен.

Функция перевода сообщений в чате пока находится в стадии разработки. Когда ее смогут активировать пользователи WhatsApp, неизвестно.

Аналогичная функция существует и в Telegram, но пользователь должен иметь активную подписку Telegram Premium. В WhatsApp она будет работать бесплатно.