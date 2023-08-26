В WhatsApp появится новый вид реакций

В бета-версии мессенджера WhatsApp обнаружили новую функцию, с помощью которой пользователи могут реагировать на статусы своими цифровыми аватарами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение заработало у некоторых тестировщиков бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.9. Так, при просмотре статусов контактов они могут реагировать на публикации не только с помощью восьми доступных эмодзи, но и с помощью цифровых аватаров.

Перед использованием этой функции пользователям необходимо будет создать свой аватар, если ранее он не был настроен.

Функция находится в стадии разработки. Когда нововведение будет доступно всем пользователям мессенджера, пока неизвестно.