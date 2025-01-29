Мессенджер WhatsApp, уже предоставляющий возможность использования нескольких аккаунтов на Android-смартфонах с октября 2023 года, готовится расширить эту функцию на устройства Apple, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Тестирование многопользовательской поддержки для iPhone уже началось.

В бета-версии WhatsApp для iOS 25.2.10.70 была обнаружена соответствующая функция, позволяющая пользователям одновременно работать с двумя различными аккаунтами WhatsApp на одном устройстве. Пока что эта возможность недоступна даже для бета-тестеров, но ожидается, что она появится в будущих обновлениях.

После завершения тестирования функция станет доступна всем пользователям WhatsApp на iOS во всём мире. По оценкам экспертов, это может занять несколько месяцев.

Внедрение многопользовательской поддержки на iPhone позволит избавиться от необходимости использования клонов приложения или обходных путей, таких как приложение WhatsApp Business, что может быть небезопасно.