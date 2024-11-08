В WhatsApp появится новая функция

Команда WhatsApp разрабатывает функцию поиска отправленных изображений в интернете для пользователей iOS, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Эта функция уже была представлена в бета-версии WhatsApp для Android 2.24.23.13, и теперь компания намерена предложить аналогичную возможность для пользователей iOS.

Новая функция поиска изображений направлена на повышение безопасности пользователей WhatsApp, позволяя им проверить, не было ли полученное изображение изменено или использовано вне контекста. Это особенно полезно при работе с часто пересылаемыми изображениями.

Как сообщается, функция уже стала доступна некоторым бета-тестерам на iOS. Чтобы воспользоваться ею, пользователи должны открыть изображение, нажать кнопку "Поделиться" и выбрать опцию "Поиск в интернете". Это позволит загрузить изображение в Google и найти похожие изображения, а также, возможно, определить первоисточник.