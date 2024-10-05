  • 5 Октября, 05:09
  • BAIGENEWS

В WhatsApp появится новая функция

Сегодня, 03:54
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 03:54
Сегодня, 03:54
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Разработчики WhatsApp анонсировали новые функции для пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог мессенджера.

В "Статусе" появится возможность ставить "Нравится", добавлять скрытые упоминания и делать репост статусов, в которых упомянули пользователя.

Лайки в "Статусах" будут видны только их авторам и не будут отображаться в счётчике.

Скрытые упоминания позволят пользователям делать видимым свой статус для своих контактов, которые смогут его даже репостить.

Новые функции уже внедряются и скоро станут доступны пользователям по всему миру.

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