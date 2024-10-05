В WhatsApp появится новая функция
Сегодня, 03:54
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Сегодня, 03:54Сегодня, 03:54
116Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Разработчики WhatsApp анонсировали новые функции для пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог мессенджера.
В "Статусе" появится возможность ставить "Нравится", добавлять скрытые упоминания и делать репост статусов, в которых упомянули пользователя.
Лайки в "Статусах" будут видны только их авторам и не будут отображаться в счётчике.
Скрытые упоминания позволят пользователям делать видимым свой статус для своих контактов, которые смогут его даже репостить.
Новые функции уже внедряются и скоро станут доступны пользователям по всему миру.
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