В WhatsApp появится новая функция для защиты переписки

В веб-версии WhatsApp появилась возможность блокировки экрана, с помощью которой можно ограничить использование мессенджера посторонними лицами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Впервые упоминание функции было замечено в ноябре 2022 года. Теперь нововведение стало доступно большому числу бета-тестеров WhatsApp Web для ПК. Эта функция позволяет блокировать доступ к мессенджеру и требует ввода специального пароля после каждого открытия.

Если пользователь забудет пароль, ему придётся завершить сеанс, после чего заново авторизоваться с помощью QR-кода на экране компьютера и смартфона с активной сессией WhatsApp.

Включение данной функции гарантирует, что если кто-то получит доступ к компьютеру пользователя в его отсутствие, он не сможет прочитать его сообщения без ввода пароля. Кроме того, пока не будет введён пароль, не будут отображаться и push-уведомления.

На данный момент возможность блокировки проходит тестирование, из-за чего она пока недоступна в стабильной версии WhatsApp Web. Аналогичная функция представлена для всех остальных платформ, включая клиент мессенджера на Android и iOS.