В WhatsApp появится новая функция для защиты переписки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В веб-версии WhatsApp появилась возможность блокировки экрана, с помощью которой можно ограничить использование мессенджера посторонними лицами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Впервые упоминание функции было замечено в ноябре 2022 года. Теперь нововведение стало доступно большому числу бета-тестеров WhatsApp Web для ПК. Эта функция позволяет блокировать доступ к мессенджеру и требует ввода специального пароля после каждого открытия.
Если пользователь забудет пароль, ему придётся завершить сеанс, после чего заново авторизоваться с помощью QR-кода на экране компьютера и смартфона с активной сессией WhatsApp.
Включение данной функции гарантирует, что если кто-то получит доступ к компьютеру пользователя в его отсутствие, он не сможет прочитать его сообщения без ввода пароля. Кроме того, пока не будет введён пароль, не будут отображаться и push-уведомления.
На данный момент возможность блокировки проходит тестирование, из-за чего она пока недоступна в стабильной версии WhatsApp Web. Аналогичная функция представлена для всех остальных платформ, включая клиент мессенджера на Android и iOS.
Самое читаемое
- Жара, дождь и мокрый снег: каким будет понедельник для казахстанцев
- В Узбекистане блогерша подарила мужу на день рождения вторую жену
- Живущая в Испании двукратная чемпионка мира назвала свой ру
- Блогер из Атырау показала в Инстаграм реальную жизнь в Африке
- Мать четверых детей из Уральска осудили за убийство на 16 лет