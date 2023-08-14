  • 14 Августа, 23:19
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В WhatsApp появится новая функция для защиты переписки

Сегодня, 22:22
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pixabay.com Сегодня, 22:22
Сегодня, 22:22
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Фото: pixabay.com

В веб-версии WhatsApp появилась возможность блокировки экрана, с помощью которой можно ограничить использование мессенджера посторонними лицами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Впервые упоминание функции было замечено в ноябре 2022 года. Теперь нововведение стало доступно большому числу бета-тестеров WhatsApp Web для ПК. Эта функция позволяет блокировать доступ к мессенджеру и требует ввода специального пароля после каждого открытия. 

Если пользователь забудет пароль, ему придётся завершить сеанс, после чего заново авторизоваться с помощью QR-кода на экране компьютера и смартфона с активной сессией WhatsApp. 

Включение данной функции гарантирует, что если кто-то получит доступ к компьютеру пользователя в его отсутствие, он не сможет прочитать его сообщения без ввода пароля. Кроме того, пока не будет введён пароль, не будут отображаться и push-уведомления. 

На данный момент возможность блокировки проходит тестирование, из-за чего она пока недоступна в стабильной версии WhatsApp Web. Аналогичная функция представлена для всех остальных платформ, включая клиент мессенджера на Android и iOS.

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