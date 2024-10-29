В WhatsApp появится ИИ-функция

В мессенджер WhatsApp для Android будет добавлена новая функция на основе искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Разработчики приложения сообщили, что чат-бот, использующий технологию Metа Al, способен запоминать часть переписки пользователей для предоставления наиболее релевантных ответов.

Согласно заявлениям разработчиков, данная функция находится на стадии разработки. Пользователи смогут управлять сохранёнными данными через раздел "Память", где они смогут удалить информацию из чат-бота по своему усмотрению.