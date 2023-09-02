В WhatsApp появится аутентификация по электронной почте

Разработчики WhatsApp внедряют в мессенджер возможность аутентификации с использованием адреса электронной почты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Функция входа в мессенджер с помощью электронной почты всё еще находится в разработке, однако она уже появилась у некоторых тестировщиков бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.19.

Электронная почта будет использоваться в качестве альтернативного способа доступа к учётной записи WhatsApp. Отмечается, что адрес не будет виден контактам и собеседникам. При этом новые пользователи всё равно должны будут регистрироваться в мессенджере по номеру телефона.

Нововведение может оказаться полезным для пользователей, которые испытывают трудности с доступом к своим учётным записям и жалуются на невозможность входа в WhatsApp из-за того, что они не получают шестизначный код по SMS.

Пользователей не будут принуждать использовать данный способ аутентификации — при желании можно продолжить входить в свой аккаунт с помощью SMS. О сроках развёртывания нового способа защиты учётных записей в WhatsApp не сообщается.