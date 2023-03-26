В WhatsApp появился официальный чат сервиса с обновлениями и подсказками

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Мессенджер WhatsApp добавил на платформу собственный официальный аккаунт, в котором будет рассказываться о новых функциях сервиса и о том, как ими пользоваться максимально эффективно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Этот чат промаркирован специальной зелёной галочкой, чтобы пользователи знали, что общаются с официальным аккаунтом.

Известно, что некоторые пользователи уже получили приветственное сообщение от этого чата — вероятно, тестирование проходит среди ограниченного числа лиц. Специально активировать этот чат возможности нет, как и найти WhatsApp в списке пользователей.

Отмечается, что чат можно заблокировать или отправить в архив, как любую другую беседу. Сроки релиза этой функции для всех пользователей WhatsApp остаются неизвестными.