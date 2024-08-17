В WhatsApp появились новые функции
Сегодня, 05:00
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Сегодня, 05:00Сегодня, 05:00
559Фото: pixabay.com
В WhatsApp расширится функционал создания стикеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог мессенджера.
В мессенджере появится библиотека стикеров GIPHY. Пользователям нужно будет нажать на значок стикера и найти нужный по тексту или смайлику.
Функция создания и редактирования стикеров, ранее доступная пользователям iOS, теперь появится и на Android.
А пользователи iPhone и Android в США смогут создавать стикеры с помощью Meta AI. Также пользователь WhatsApp теперь может упорядочить коллекцию стикеров – перемещать нужные стикеры в начало списка и удалять ненужные.
Нововведения будут внедряться постепенно. Точные сроки появления новых функций на Android и iPhone не называются.
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