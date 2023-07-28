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В WhatsApp появились мгновенные видеосообщения
Новая функция появилась в WhatsApp — мгновенные видеосообщения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог мессенджера.
"У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке. Видеосообщения позволяют выразить в режиме реального времени всё, что вы хотите сказать и показать, за 60 секунд. Мы считаем, что это отличный способ поделиться моментами из жизни и эмоциями: поздравить человека с днём рождения, посмеяться над его шуткой или сообщить хорошие новости", — указывается в сообщении.
Отправить видеосообщение так же просто, как и голосовое. Нужно нажать кнопку, чтобы переключиться на режим видео, а затем удерживать её, чтобы записать видео.
"Вы также можете провести вверх, чтобы записать видеосообщение, не удерживая кнопку. Как только собеседник откроет видео, оно будет автоматически воспроизведено без звука. Чтобы включить звук, нужно нажать на видео. Видеосообщения надёжно защищены сквозным шифрованием. Мы уже начали внедрять эту функцию, и в ближайшие недели она станет доступна всем", — сообщила команда мессенджера.
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