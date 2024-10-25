В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию, которая поможет разделять или объединять контакты на разных устройствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог мессенджера.

Раньше эта функция поддерживалась только на телефонах: добавлять контакты можно было по номеру или с помощью QR-кода. Скоро она появится в WhatsApp Web и на компьютерах с операционной системой Windows, а затем и на других связанных устройствах.

Кроме того, теперь не обязательно сохранять контакты на телефоне, их можно добавить только в WhatsApp. Это удобно, когда вашим устройством пользуется кто-то ещё или вы хотите вести личные и деловые переписки в разных аккаунтах приложения.

Контакты, добавленные в WhatsApp, можно будет восстановить, даже если вы потеряете телефон или войдёте на другом устройстве.