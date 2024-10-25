В WhatsApp появилась новая функция
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Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию, которая поможет разделять или объединять контакты на разных устройствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог мессенджера.
Раньше эта функция поддерживалась только на телефонах: добавлять контакты можно было по номеру или с помощью QR-кода. Скоро она появится в WhatsApp Web и на компьютерах с операционной системой Windows, а затем и на других связанных устройствах.
Кроме того, теперь не обязательно сохранять контакты на телефоне, их можно добавить только в WhatsApp. Это удобно, когда вашим устройством пользуется кто-то ещё или вы хотите вести личные и деловые переписки в разных аккаунтах приложения.
Контакты, добавленные в WhatsApp, можно будет восстановить, даже если вы потеряете телефон или войдёте на другом устройстве.
"Мы постепенно идём к тому, чтобы вы могли сохранять контакты и управлять ими по имени пользователя. Благодаря этому вы сможете общаться, не раскрывая свой номер телефона, и переписки станут конфиденциальнее", – отметили разработчики.