В WhatsApp появилась новая функция

Команда популярного мессенджера WhatsApp анонсировала запуск новых функций для улучшения видеозвонков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В ближайшие недели пользователи смогут персонализировать свои видеозвонки с помощью разнообразных фильтров и виртуальных фонов.

Среди доступных фильтров — "Теплый", "Холодный", "Черно-белый", "Мечтательный" и другие. Для тех, кто хочет изменить фон видео во время звонка, WhatsApp предлагает более десятка виртуальных фонов, позволяющих скрыть отвлекающие факторы или имитировать различные настройки. Среди фоновых опций – функция размытия (Blur) для сокрытия окружения, а также виртуальные окружения, такие как офис, закат, лес и даже праздничные темы.

Пользователи могут выбирать желаемые эффекты, нажимая на соответствующий значок в правом верхнем углу экрана.