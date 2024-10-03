В WhatsApp появилась новая функция
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Команда популярного мессенджера WhatsApp анонсировала запуск новых функций для улучшения видеозвонков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
В ближайшие недели пользователи смогут персонализировать свои видеозвонки с помощью разнообразных фильтров и виртуальных фонов.
Среди доступных фильтров — "Теплый", "Холодный", "Черно-белый", "Мечтательный" и другие. Для тех, кто хочет изменить фон видео во время звонка, WhatsApp предлагает более десятка виртуальных фонов, позволяющих скрыть отвлекающие факторы или имитировать различные настройки. Среди фоновых опций – функция размытия (Blur) для сокрытия окружения, а также виртуальные окружения, такие как офис, закат, лес и даже праздничные темы.
Пользователи могут выбирать желаемые эффекты, нажимая на соответствующий значок в правом верхнем углу экрана.
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