В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над внедрением новой функции, которая автоматически блокирует флуд от неизвестных контактов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Данная опция уже доступна пользователям бета-версии мессенджера для Android c номером сборки 2.24.20.16.

Основная цель нововведения заключается в борьбе со спамом, который может исходить от неизвестных пользователю людей. Чтобы найти эту функцию в бета-версии, необходимо открыть "Настройки", перейти в пункт "Конфиденциальность", затем выбрать меню "Расширенные" и следом активировать опцию "Блокировать сообщения от неизвестных аккаунтов".

Стоит отметить, что система будет блокировать сообщения, превышающие определённый лимит, чтобы пользователи могли получать полезные сообщения от ещё несохраненных абонентов.