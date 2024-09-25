  • 25 Сентября, 05:58
  • BAIGENEWS

В WhatsApp появилась новая функция

Сегодня, 05:40
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:40
Сегодня, 05:40
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Разработчики мессенджера WhatsApp работают над внедрением новой функции, которая автоматически блокирует флуд от неизвестных контактов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Данная опция уже доступна пользователям бета-версии мессенджера для Android c номером сборки 2.24.20.16.

Основная цель нововведения заключается в борьбе со спамом, который может исходить от неизвестных пользователю людей. Чтобы найти эту функцию в бета-версии, необходимо открыть "Настройки", перейти в пункт "Конфиденциальность", затем выбрать меню "Расширенные" и следом активировать опцию "Блокировать сообщения от неизвестных аккаунтов".

Стоит отметить, что система будет блокировать сообщения, превышающие определённый лимит, чтобы пользователи могли получать полезные сообщения от ещё несохраненных абонентов. 

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