В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую функцию, которая поможет пользователям быстрее находить важные контакты и группы благодаря возможности добавления чатов и звонков в избранное, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Новая функция позволяет пользователям помечать важные контакты и группы, которые будут отображаться в списке чатов и на вкладке "Звонки". Это нововведение призвано упростить связь с близкими и друзьями, обеспечивая быстрый доступ к семейным групповым чатам и важным контактам.

Для добавления чатов в избранное необходимо применить фильтр "Избранное" и выбрать нужные контакты или группы, либо выделить нужные чаты долгим нажатием по ним и в дополнительном меню с иконкой из трёх точек выбрать пункт "Добавить в Избранное". На вкладке "Звонки" достаточно нажать "Добавить в Избранное" и выбрать соответствующие контакты или группы.

Управление списком избранного осуществляется через меню "Настройки" — "Избранное" — "Добавить в Избранное", где пользователи могут в любой момент изменить порядок контактов и групп.

Добавить в "Избранное" можно любую группу, тогда как личные переписки можно поместить лишь если человек имеется в контактах пользователя. В противном случае появится уведомление: "Не удалось добавить в Избранное. Вы можете добавлять только свои контакты".

Нововведение уже доступно пользователям обновленных версий WhatsApp.