В WhatsApp появилась новая функция

Пользователям мессенджера WhatsApp теперь доступна новая функция, позволяющая отправлять фотографии и видео в высоком разрешении автоматически, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

На данный момент обновление доступно только для владельцев смартфонов на операционной системе iOS.

Чтобы включить эту функцию, необходимо скачать из AppStore тестовую версию мессенджера с номером сборки 23.24.73. Далее нужно открыть приложение, перейти в настройки приложения и выбрать пункт "Хранилище данных". Затем во вкладке "Качество загрузки медиафайлов" следует поставить галочку напротив HD-качества по умолчанию для роликов и изображений.

Кроме этого, в обновлении появилась возможность записывать видеостатусы длиной до одной минуты, что значительно превышает предыдущее ограничение в 30 секунд.