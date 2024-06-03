В WhatsApp появилась новая функция
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мессенджер WhatsApp готовится переосмыслить процесс голосовых вызовов. В новой бета-версии для Android при входящем звонке фото абонента разворачивается на весь экран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Появились и другие новые функции, относящиеся к звонкам. Например, иконки верхней части позволяют свернуть окно вызова или добавить участников из списка контактов к текущему голосовому чату.
К нижней панели присоединился пункт дополнительных параметров. Найденные изменения касаются Android-версии WhatsApp и пока не ясно, дойдёт ли редизайн до пользователей iOS.
Пока нововведения могут оценить только бета-тестеры. Для этого нужно скачать из Google Play клиент с номером сборки 2.24.12.14. Ожидается, что в ближайшие дни апдейт представят и остальным юзерам.
Самое читаемое
- Казахстанскую выпускницу пригласили на учёбу 23 зарубежных вуза
- Валюту на 1,4 млрд тенге пытались незаконно провезти через границу РК
- По делу о теракте в "Крокусе" арестовали 18 человек
- Воздушные шары с мусором и фекалиями отправила КНДР в Южную Корею
- Дожди с грозами и усиление ветра обещают казахстанцам в воскресенье