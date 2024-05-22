В WhatsApp появилась новая функция
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Разработчики популярного мессенджера WhatsApp готовят новую функцию, которая позволит пользователям сбрасывать количество непрочитанных сообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Эта функция позволит пользователям автоматически обнулять количество уведомлений.
Специалисты отмечают, что новая функция будет особенно полезна для тех пользователей, которые получают большое количество сообщений из групповых чатов. Благодаря этой функции они смогут более эффективно управлять своими уведомлениями и расставлять приоритеты для входящей корреспонденции.
На данный момент новая функция находится в стадии разработки. Опция станет доступна в ближайшем обновлении приложения для устройств на базе Android.
Энтузиасты же могут попробовать опцию уже сейчас, установив на смартфон бета-версию WhatsApp c номером сборки 2.24.11.13.
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