В WhatsApp появилась новая функция

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp скоро получат возможность скрывать свои групповые чаты от глаз непосвященных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой gazeta.ru.

Владельцы сообществ не смогут менять настройки видимости группы после того, как она будет скрыта. Это позволит всем участникам чата сохранить конфиденциальность своих переговоров. Кроме того, администраторам сообщества будет разрешено лишь находить и удалять группу из списка сообществ, но не изменять её статус.

Новая функция также предотвратит несанкционированные запросы на присоединение к скрытому групповому чату. На данный момент функция скрытия групповых чатов находится в стадии разработки, однако, по словам экспертов, она станет доступной в ближайших обновлениях приложения.