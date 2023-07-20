  • 20 Июля, 07:44
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pixabay.com Сегодня, 07:33
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Сегодня, 07:33
99
Фото: pixabay.com

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию мессенджера, в которой стало возможно общаться даже с теми людьми, номера которых не записаны в телефонную книгу смартфона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В новой версии мессенджера для начала общения с человеком достаточно выбрать опцию "Начать новый чат" и ввести в открывшемся окне его номер. Далее контакт высветится в поисковой выдаче, если это предусмотрено настройками конфиденциальности и ему можно будет написать сообщение. Раньше начать общение с человеком в WhatsApp можно было, только предварительно сохранив его номер телефона. 

Опция доступна для всех пользователей самой свежей публичной версии приложения WhatsApp для Android и iOS. Для её установки нужно войти в Google Play или App Store, найти в каталоге WhatsApp и нажать кнопку "Обновить".

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Сегодня, 07:33
99
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