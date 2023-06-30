В WhatsApp появилась функция Telegram

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В обновлении мессенджера WhatsApp для мобильной операционной системы Android появилась функция создания каналов, как в Telegram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Функция пока доступна отдельным бета-тестерам в Сингапуре и Колумбии, которые могут подписаться на некоторые каналы. В ближайшие недели каналы в WhatsApp станут доступны большему числу пользователей.

С помощью каналов можно публиковать текст, фотографии, видео, стикеры и опросы. На каналы смогут подписываться неограниченное количество пользователей.

Также в приложении доступна функция создания собственных каналов. Для этого нужно нажать значок плюса рядом с разделом "Каналы" на вкладке "Обновления", а затем указать имя и описание канала. Номер телефона, фото профиля и имя создателя канала не будут видны подписчикам.