В WhatsApp появилась функция расшифровки аудиосообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог разработчиков мессенджера.

"Теперь можно читать текстовые расшифровки голосовых сообщений и отвечать на них где и когда угодно. Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения – они недоступны даже WhatsApp", – указывается в сообщении.

Чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, перейдите в Настройки - Чаты - Расшифровка голосовых сообщений. Для расшифровки сообщения нажмите на него и удерживайте, а затем нажмите "Транскрибировать".

В ближайшие недели данная функция будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, а другие языки планируется добавить в течение следующих месяцев.