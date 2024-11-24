В WhatsApp появилась функция расшифровки аудиосообщений
Пользователям по всему миру она станет доступной в течение следующих месяцев.
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В WhatsApp появилась функция расшифровки аудиосообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на блог разработчиков мессенджера.
"Теперь можно читать текстовые расшифровки голосовых сообщений и отвечать на них где и когда угодно. Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения – они недоступны даже WhatsApp", – указывается в сообщении.
Чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, перейдите в Настройки - Чаты - Расшифровка голосовых сообщений. Для расшифровки сообщения нажмите на него и удерживайте, а затем нажмите "Транскрибировать".
В ближайшие недели данная функция будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, а другие языки планируется добавить в течение следующих месяцев.
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