В WhatsApp появилась ещё одна функция Telegram

Разработчики WhatsApp представили новую функцию, позволяющую пользователям транслировать свой экран собеседникам во время видеозвонков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение уже доступно пользователям WhatsApp на Android и iOS. Для демонстрации своего экрана собеседнику пользователи Android должны начать видеозвонок и нажать на соответствующую кнопку, расположенную рядом с кнопкой завершения вызова, и подтвердить свой выбор. Аналогичным образом эта функция включается и на iPhone.

Развёртывание новой функции проходит постепенно, поэтому она уже появилась у некоторых пользователей, а у другой части — нет. В ближайшее время нововведение станет доступно всем пользователям WhatsApp на Android и iOS. В будущем также планируется внедрение функции в приложение мессенджера для Windows.

Аналогичная функция уже давно представлена в Telegram, Zoom и даже в FaceTime на гаджетах Apple.

Мессенджер WhatsApp используется более чем 2 млрд людей в более чем 180 странах. Он работает на разных устройствах, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры, в том числе в виде веб-версии.