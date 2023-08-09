  • 9 Августа, 07:10
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В WhatsApp появилась ещё одна функция Telegram

Сегодня, 06:48
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48
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Фото: pixabay.com

Разработчики WhatsApp представили новую функцию, позволяющую пользователям транслировать свой экран собеседникам во время видеозвонков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Нововведение уже доступно пользователям WhatsApp на Android и iOS. Для демонстрации своего экрана собеседнику пользователи Android должны начать видеозвонок и нажать на соответствующую кнопку, расположенную рядом с кнопкой завершения вызова, и подтвердить свой выбор. Аналогичным образом эта функция включается и на iPhone.

Развёртывание новой функции проходит постепенно, поэтому она уже появилась у некоторых пользователей, а у другой части — нет. В ближайшее время нововведение станет доступно всем пользователям WhatsApp на Android и iOS. В будущем также планируется внедрение функции в приложение мессенджера для Windows.

Аналогичная функция уже давно представлена в Telegram, Zoom и даже в FaceTime на гаджетах Apple.

Мессенджер WhatsApp используется более чем 2 млрд людей в более чем 180 странах. Он работает на разных устройствах, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры, в том числе в виде веб-версии.

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