В WhatsApp добавили новую функцию

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В новой бета-версии мессенджера в магазине приложений Google Play нашли функцию, позволяющую создать анимированный аватар с разными реакциями, как у эмодзи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Можно будет настроить собственный аватар, сделав фотографию, а дальнейший процесс создания аватара из снимка происходит автоматически.

Сейчас функция находится в стадии разработки, поэтому она не готова к выпуску в версии мессенджера для всех пользователей.

Также в WhatsApp добавили расширенную коллекцию собственных аватаров с разными эмоциями, которая автоматически предоставляется всем пользователям после настройки.

Ожидается, что обе функции появятся в ближайшем обновлении приложения для смартфонов на операционной системе Android.