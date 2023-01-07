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В WhatsApp добавили функцию для обхода блокировок
В мессенджер WhatsApp официально добавили новую функцию для обхода блокировок — возможность подключаться через прокси-сервер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный блог разработчиков приложения.
Указывается, что благодаря этой функции у каждого будет доступ к WhatsApp, даже если подключение к интернету в регионе будет заблокировано или прервано.
"Доступ к приложению через прокси-сервер отвечает высоким требованиям конфиденциальности и безопасности WhatsApp. Ваши личные сообщения будут как всегда защищены сквозным шифрованием, а их содержание будет известно только вам и собеседнику. Никто, включая операторов прокси-серверов, WhatsApp и Meta, не сможет получить к ним доступ", - отмечается в сообщении.
Функция уже доступна в меню настроек на всех устройствах, где установлена последняя версия мессенджера. Как использовать прокси-сервер, можно узнать здесь.
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