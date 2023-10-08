В WhatsApp добавили блокировку чатов с помощью пароля
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Разработчики WhatsApp намерены внедрить в мессенджер функцию блокировки чатов с помощью пароля. Нововведение уже доступно для некоторых пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.21.8 появилась возможность блокировать чаты в мессенджере с помощью пароля. Причём чаты могут быть заблокированы при помощи единого пароля устройства, с помощью биометрии или кодом, отличным от пароля для разблокировки смартфона.
Возможность защитить чаты с помощью дополнительного пароля значительно повышает защищённость переписки даже в том случае, если кто-то узнает пароль блокировки экрана устройства и получит доступ к смартфону. Кроме того, заблокированные чаты выводятся в отдельный раздел, который открывается при вводе пароля — так злоумышленники даже не смогут увидеть список скрытых переписок.
Функция установки пароля для блокировки чатов находится в стадии разработки и станет доступна пользователям стабильных сборок WhatsApp в одном из будущих обновлений мессенджера на Android и iOS.
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