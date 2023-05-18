В выходные в столице пройдёт полумарафон Astana Half 2023

Фото: пресс-службы "Международный Astana Marathon"

Организаторы снизили возраст для участников на дистанции пять километров до 16-ти лет.

В воскресенье, 21 мая, в столице пройдёт полумарафон Astana Half 2023 на дистанции 21,1 и пять километров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на международный Astana Marathon, организующий забег.

Впервые столичный полумарафон был организован в 2012 году, и до 2017 года дистанция 21,1 километра была частью ежегодного Astana Marathon. А с 2018 года на забеге стали доступны дистанции только на 42,2 километра и 10 километров, в которых могли участвовать более подготовленные бегуны.

Новый полумарафон Astana Half даст возможность любителям бега с начальным уровнем подготовки стартовать с небольших дистанций, а тем, кто готовится к осеннему марафону – проверить себя заранее. Организаторы считают, что весеннего полумарафона может стать дополнительным стимулом для развития культуры бега в столице.

"Мы хотим сделать доступным участие в массовых забегах, чтобы нас, приверженцев бега, становилось больше. Забеги дарят незабываемые яркие эмоции, возможность преодолеть себя и привить новый опыт в повседневной жизни", – сказала создатель и руководитель Astana Marathon и Astana Half Гаухар Брамлей-Фентон.

Совершеннолетним участникам марафона предлагаются дистанции 21,1 километра и пять километров в возрасте от 16-ти лет.