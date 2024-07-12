В выходные казахстанцев накроет мощнейшая магнитная буря
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Новая магнитная буря силой в 4 балла накроет Землю 12 июля, передаёт BaigeNews со ссылкой на rosbalt.ru. Об этом предупреждают ученые Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.
Отмечается, что возмущение магнитного поля Земли под воздействием потоков солнечного ветра начнется около 9 вечера 12 июля, а пика достигнет ранним утром 14-го.
Добавим, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье человека. По данным медиков, на плохое самочувствие жалуются три четверти населения планеты. Вероятны головные боли, бессонница, тахикардия, слабость и скачки артериального давления. Кроме того, во время магнитных бурь могут наблюдаться сбои в работе энергосистем, проблемы с навигацией и высокочастотной радиосвязью.
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