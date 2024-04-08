В вузах Казахстана появится возрожденная специальность по подготовке дорожников

На заседании Национального курултая в Атырау Президент Токаев выдвинул инициативу по обновлению дорожной инфраструктуры страны. Глава государства поставил задачу по обновлению дорожной сети на 12 тысячах километров в ближайший период. Инициатива направлена на улучшение качества дорожной сети с целью стимулирования социально-экономического развития страны. Директор Центра развития компетенций АО "КаздорНИИ" Гулжамал Умарова рассказала BaigeNews.kz о работе, проводящейся для улучшения кадрового обеспечения в отрасли транспортного строительства.

- Гулжамал Бахтияровна, в последние годы немало говорилось о проблеме дефицита квалифицированных кадров в автодорожной отрасли и о мерах по ее решению. В частности, речь шла о необходимости воссоздания отдельной специальности в системе высшего образования и выделения целевого государственного заказа на подготовку специалистов дорожного строительства в вузах. Как на сегодняшний день ситуация выглядит в цифрах, и есть ли реальные сдвиги в этом вопросе?

- В автодорожной отрасли, действительно, существует проблема дефицита квалифицированных кадров. К ее решению нужно подходить комплексно. Существование проблемы связано, скорее всего, с непрестижностью профессии, сезонным характером работы, низкой оплатой и тяжелыми условиями труда. Также влияет отсутствие отдельной образовательной программы по транспортному строительству в вузах.

Наша специальность долгие годы "сидела" в группе образовательных программ "Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство". Так получилось, что в одно направление некогда свели все, что так или иначе связано со словом "строительство": градостроительство, промышленное строительство, производство стройматериалов, строительство газонефтепроводов, железных дорог, мостов, тоннелей, а также автодорог и аэродромов.

Откровенно говоря, на выходе получили выпускников, которые де-юре "мастера на все руки". Но на самом деле вы же понимаете, как бывает.

Однако это полбеды. Основная проблема в том, что молодые люди, получившие образование по гранту, благодаря такому подходу имели возможность выбирать из широкого списка специальностей. И этот выбор в основном был не в пользу дорожного строительства. Мы проанализировали и увидели, что половина выпускников устраивается на работу, вообще не связанную со строительством, а остальные выбирают более престижные промышленное и гражданское строительство.

Исправить ситуацию может помочь отдельная грантовая квота для нашей специальности. А для этого ее нужно вывести из общей группы образовательных программ. Поэтому, в течение года совместно с министерствами транспорта и науки и высшего образования мы провели большую работу по возрождению образовательной программы "Транспортное строительство".

Результаты плодотворной работы нас радуют - теперь есть отдельная специальность и мы надеемся, что МНВО выделит государственные гранты в достаточном количестве. В феврале-марте мы провели анализ потребности в кадрах. Получилось, что дорожной отрасли требуется порядка 1,5 тыс. квалифицированных специалистов.

Хочу также отметить, что для укрепления стратегического взаимодействия и партнерства с образовательными учреждениями была сформирована рабочая группа из представителей Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта, АО "КаздорНИИ", НК "Казавтожол" и Национального центра качества дорожных активов. В феврале делегация посетила ряд учебных заведений города Алматы. Целью визита было обсуждение перспектив развития автодорожной отрасли и установление более тесного сотрудничества.

- Если одной из причин нехватки специалистов в отрасли является низкий престиж профессии, то обычно, кроме низкой зарплаты, возникает вопрос об условиях труда в отрасли. Насколько они соответствуют современным требованиям?

- Условия труда, действительно, бывают тяжелыми, по сравнению с другими видами строительства. Летом температура воздуха достигает 50 С°, при этом нужно работать с асфальтом, который нагревается до 100-120 С°. Но, в основном, на мой взгляд, нежелание молодых специалистов работать в нашей отрасли связано с тем, что это работа в степи, в пыльных условиях. Проблемы есть и в других отраслях, но вот именно полевые условия – эта специфика усугубляет ситуацию.

Необходимо принимать меры для улучшения условий труда дорожников. Конечно, нужно учитывать, что многие специалисты работают во вредных условиях труда. Работники дорожно-строительных организаций должны пользоваться всеми льготами, предусмотренными законодательством, в том числе, в части оплаты труда.

- Когда начнет работать база профессиональных дорожников Jolshy (Цифровой банк профессионалов дорожной отрасли) созданная институтом? Каких положительных результатов Вы ожидаете от этой базы?

- База Jolshy была создана с целью решения кадрового вопроса и одновременно для повышения квалификации специалистов. Система будет содержать информацию о всех специалистах дорожной отрасли, от выпускников вузов до специалистов, работающих на строительстве дорог, в проектировании дорог и их эксплуатации. Будет создана возможность подбора кадров для работодателей.

В данное время ведется заполнение базы и интеграция с другими системами. В базе будут отражены сведения о квалификации специалистов, опыте их работы, наличии сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации. Здесь будут также приведены статистические данные о кадрах автодорожной отрасли. Работа над проектом продолжается, в ближайшее время ожидается запуск базы в опытную эксплуатацию.

- Насколько эффективно работают курсы повышения квалификации, организуемые Институтом, какого охвата удалось достичь среди работников разных уровней?

- Курсы повышения квалификации действуют в "КаздорНИИ" с 2006 года. С каждым годом количество слушателей увеличивается. Так, в 2022 году курсы прошли 152 человека, в 2023 году – 300 человек. Тенденция к увеличению объясняется несколькими причинами. В последине годы растут объёмы ремонта, строительства и реконструкции дорог, а вместе с этим становятся жестче требования к качеству работ. Поэтому подрядчикам нужно больше высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, наш Центр развития компетенций начал подходить более гибко к предоставлению курсов. Мы сейчас стараемся максимально помочь дорожникам, с готовностью откликаемся на все их просьбы и предложения. Просят ввести новый курс – вводим, просят приехать к ним на базу или на стройку – едем. Для многих дорожных компаний отрывать работников от производства во времы дорожно-строительного сезона - непозволительная роскошь. Мы это понимаем, поэтому всегда готовы пойти навстречу.

При этом мы активно работаем над увеличением количества курсов. До 2023 года у нас было 7 курсов, с 2023 года – 26. С начала 2024 года количество курсов достигло 32.

В перечне курсов повышения квалификации представлены актуальные на сегодняшний день темы. По запросам подрядчиков появились курсы повышения квалификации начальника и мастера участка, прораба, инженера ПТО, по контролю качества дорожно-строительных материалов и работ, безопасности дорожного движения, строительству дорожных покрытий, а также по авторскому и техническому надзору. По количеству слушателей лидируют курсы по контролю качества дорожно-строительных материалов.

Мы проводим и теоретические, и практические занятия. Наша главная цель – дать дорожникам необходимые навыки и знания для выполнения работ на высоком уровне. В конце концов, от качества дорог зависят жизни людей.

Показателен прошлогодний пример, когда в самый разгар сезона мы провели выездные курсы в одном из западных регионов. На месте выяснилось, что машинисты катка обладали устаревшими знаниями, а некоторые из них вообще не проходили специальную подготовку. Из-за этого подрядчику не удавалось достичь требуемого качества асфальтобетона. Наши специалисты, которые, между прочим, тоже постоянно совершенствуют свои знания, рассказали рабочим о технологиях укладки асфальта, современных подходах и нормативах. В результате, после обучения бригадир увеличил количество проходов катков и лабораторные измерения показали достижение стандартов плотности укатываемого асфальтобетона. Вот так всего один семинар может повлиять на качество строительства дорог.

Мы говорили с вами о нехватке квалифицированных кадров. Теперь представьте, что такая ситуация со знаниями наблюдается среди дорожников практически по всей стране. Чтобы получить плохие дороги достаточно всего лишь не знать требуемое количество проходов катков по свежему асфальту.