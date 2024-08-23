V Всемирные игры кочевников стартуют с международного марафона "Ұлы дала жорығы"

С 3 по 7 сентября в Казахстане пройдёт международный марафон-байге "Ұлы дала жорығы". В нём примут участие порядка 10 зарубежных команд и девять команд из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По словам президента федерации конного спорта JORYQ Бакытжана Турлыбекова, основная цель международного марафона-байге "Ұлы дала жорығы" – это возрождение забытых пород лошадей, развитие и продвижение их потенциала на международном уровне.

"Одно из основных направлений проекта "Ұлы дала жорығы" — это возрождение доморощенных (рождённых в Казахстане) пород лошадей. Благодаря марафону, который проводится уже три года, мы стали свидетелями того, как цены на доморощенных лошадей выросли в несколько раз. Если ранее были широко известны породы лошадей, приспособленные для байге или кокпара, теперь к ним добавились и лошади, которые успешно преодолевают марафон Жорық", - отметил Турлыбеков.

Международный марафон-байге станет стартом 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане. Кроме того, этот марафон даст возможность продемонстрировать зарубежным участникам современную модель кочевой цивилизации.

"В рамках этой инициативы мы сравним казахских лошадей с зарубежными породами, покажем их потенциал и выносливость, умение преодолевать длинные дистанции. Из зарубежных представителей в соревнованиях примут участие карачаевские, кабардинские, арабские, татарские, башкирские, новокиргизские породы", - сказал президент федерации конного спорта JORYQ Турлыбеков.

Степное дерби стартует с поселения Ботай в Северо-Казахстанской области и завершится в Астане. Отправная точка выбрана неслучайно – 44 года назад ученые-археологи сделали сенсационное открытие – обнаружили сотни древнейших артефактов, подтверждающие, что именно на территории нынешней Северо-Казахстанской области впервые человеком была одомашнена лошадь.

Как отметил директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Ботай" Куаныш Шакшаков, именно здесь происходил процесс развития скотоводства, связанный больше всего с лошадьми, что подтверждается обнаружением археологических находок и предметов.

Кроме того, в окрестностях Ботая планируется строительство большого этноаула для продвижения казахской культуры и традиций.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 человек.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.