В Восточном Казахстане с 15 мая начался селеопасный период
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Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, Риддере и районе Алтай, передаёт BaigeNews со YK-news.kz.
В верховьях гор этих районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам. Ежегодно в целях безопасности специалисты проводят обследование моренных озер, начиная с момента, когда водоемы еще покрыты льдом.
В то же время в области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном они находятся в бассейнах рек Громотуха, Уба (Риддер), Бухтарма, Хамир, Черновая (район Алтай), Бухтарма (Катон-Карагайский район), Кендерлык (Зайсанский район).
К слову, для ведения мониторинга за селе-оползневой обстановкой действует 9 сезонных гидропостов и один круглогодичный.
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