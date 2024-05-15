В Восточном Казахстане с 15 мая начался селеопасный период

Всего в регионе 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, Риддере и районе Алтай, передаёт BaigeNews со YK-news.kz.

В верховьях гор этих районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам. Ежегодно в целях безопасности специалисты проводят обследование моренных озер, начиная с момента, когда водоемы еще покрыты льдом.

В то же время в области имеется 9 оползнеопасных участков. В основном они находятся в бассейнах рек Громотуха, Уба (Риддер), Бухтарма, Хамир, Черновая (район Алтай), Бухтарма (Катон-Карагайский район), Кендерлык (Зайсанский район).

К слову, для ведения мониторинга за селе-оползневой обстановкой действует 9 сезонных гидропостов и один круглогодичный.