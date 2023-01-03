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auto.24tv.ua Сегодня, 21:22
122
Сегодня, 21:22
122
Фото: auto.24tv.ua

В восьми регионах Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

В связи с непогодой автодороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

К данному часу движение ограничено на 40 участках. 

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#трасса #дороги #метель
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:22
122
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