В Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля объявили о введении временного ограничения для движения большегрузных машин с 1 марта, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года № 492 при организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

Чтобы предотвратить преждевременный износ автомобильных дорог республиканского значения после зимнего сезона с 1 марта по 1 апреля правила действуют в восьми регионах, относящихся к пятой дорожно-климатической зоне. Это Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Жетысуская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и Улытауская области.

Ограничения не распространяются на автотранспортные средства осуществляющие:

1) международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

2) мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

3) доставку гуманитарной помощи пострадавшим;

4) перевозку пищевой продукции;

5) перевозку пассажиров и багажа;

6) перевозку медикаментов;

7) дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;

8) а также транспорт вооруженных сил, других войск и воинских формирований, осуществляющих воинские перевозки.

С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.