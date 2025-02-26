В восьми областях Казахстана введут ограничения для движения большегрузов
С 23 марта правила будут действовать еще в девяти областях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля объявили о введении временного ограничения для движения большегрузных машин с 1 марта, передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 июля 2023 года № 492 при организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.
Чтобы предотвратить преждевременный износ автомобильных дорог республиканского значения после зимнего сезона с 1 марта по 1 апреля правила действуют в восьми регионах, относящихся к пятой дорожно-климатической зоне. Это Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Жетысуская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская и Улытауская области.
Ограничения не распространяются на автотранспортные средства осуществляющие:
1) международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
2) мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
3) доставку гуманитарной помощи пострадавшим;
4) перевозку пищевой продукции;
5) перевозку пассажиров и багажа;
6) перевозку медикаментов;
7) дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
8) а также транспорт вооруженных сил, других войск и воинских формирований, осуществляющих воинские перевозки.
С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Самое читаемое
- Районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса
- Семья из Казахстана рассказала о жизни в Турции
- ТРЦ "Сарыарка" горел в Астане
- Лишить прав родителей, подростков отправить в спецшколу: реакция на избиение в Семее
- "Сеют в школе уличные ценности": родители учеников в Семее высказались о подростках избивших мальчика