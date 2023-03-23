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Unsplash Сегодня, 03:42
179
Сегодня, 03:42
179
Фото: Unsplash

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Костанайской и Улытауской областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяния, формирования талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В Западно-Казахстанской и Костанайской областях ожидается туман.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.
 
Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололёд. 
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Сегодня, 03:42
179
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