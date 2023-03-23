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179Фото: Unsplash
В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В Костанайской и Улытауской областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.
В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяния, формирования талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
В Западно-Казахстанской и Костанайской областях ожидается туман.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.
Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололёд.
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