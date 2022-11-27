В восьми городах Казахстана в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях в восьми городах республики: в Астане, Алматы, Кокшетау, Темиртау и Караганде, а также в Риддере, Семее и Усть-Каменогорске, где зафиксирована вторая степень НМУ, передаёт BaigeNews.kz.

В воскресенье в столице Казахстана переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 30-32, днем 22-24 мороза. Ночью также переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха — 24-26 мороза.

Специалисты отмечают, что в Астане 27 ноября ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Алматы переменная облачность, ночью снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7, днём порывы 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза. По данным "Казгидромета", сутки 27 ноября и ночью 28 ноября метеорологические условия в южной столице будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 30-32, днём 20-22 мороза. 28 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25-27 мороза. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Темиртау переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 мороза. Ночью с 27 на 28 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению ззагряззняющих веществ в атмосфере ггорода. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 мороза. В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Риддере погода без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём 26-28 градусов мороза. Ночью также без осадков. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 33-35 градусов мороза. По городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В Семее погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём 25-27° мороза, ночью 33-35 градусов со знаком минус. Ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В Усть-Каменогорске также без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём 26-28 градусов мороза, ночью 33-35 мороза. По городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют жителям городов сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

"Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах", — говорится в сообщении "Казгидромета".

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали в Казахстане похолодание, в некоторых регионах страны — до 35 градусов мороза.