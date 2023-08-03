В воскресенье будут перекрыты несколько улиц Алматы
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Улицы Алматы перекроют во время велогонки Tour of World Class в воскресенье, 6 августа, передаёт BaigeNews.kz.
"6 августа из-за ремонта дорог на улицах города и жаркой погоды было принято решение изменить место проведения велогонки и начало старта. Старт велогонки будет дан на территории многофункционального комплекса "ALMATY ARENA", – сообщили организаторы гонки.
Отмечено, что общественный транспорт будет работать в штатном режиме, и для него будет выделена отдельная полоса движения.
Движение для автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:
Короткий участок дороги, прилегающий к ALMATY ARENA от ул. Момышулы до ул. Доспановой, будет перекрыт с 02:30 до 17:30 часов 6 августа в оба направления.
Движение по ул. Доспановой от кольца до ул. Аднан Мендереса будет перекрыто с 06:00 до 09:50 в оба направления.
Движение по ул. Момышулы от ул. Аднан Мендереса до ул. Монке Би будет перекрыто с 06:00 до 09:50.
Движение от ул. Момышулы по ул. Монке Би до продолжения ул. Момышулы будет перекрыто с 06:00 до 09:50.
Движение по ул. Момышулы от ул. Монке Би до ул. вдоль БАКа будет перекрыто с 06:00 до 09:50.
Движение по ул. Момышулы от ул. вдоль БАКа до Экологического поста будет перекрыто с 06:00 до 09:00.
Движение вокруг территории Индустриальной зоны будет перекрыто с 06:00 до 09:00.
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