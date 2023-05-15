- Солисты популярной группы Ninety One станут послами доброй воли ЮНИСЕФ 10:33 47
- Более 1,6 тысячи фактов незаконного взимания налогов на рекламу выявили в стране 10:31 57
- Каждый четвёртый осуждённый за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел 10:08 203
- В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год 09:48 186
- Правительство утвердило перечень социально значимых продуктов 09:23 277
- Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме 09:12 344
- Разгромом закончился второй матч Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею 09:04 306
- "Спрос будет жёсткий": Смаилов провёл совещание по ЖКХ, министры получили выговоры и предупреждения 08:38 317
- В Турции может пройти второй тур президентских выборов 07:45 382
- Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде 07:21 465
- Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган 06:28 515
- В Караганде водитель автобуса сошёл с маршрута ради пассажирки 05:54 473
- Забег для семейных пар провели в Актобе 04:39 436
- Туристический сезон официально открыли в Кыргызстане 03:40 451
- Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу 02:31 524
- Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение 01:25 475
- В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки 00:05 525
- Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ 14.05.2023 484
- Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе" 14.05.2023 559
- Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции 14.05.2023 693
- Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева 14.05.2023 537
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 518
- Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом 14.05.2023 599
- Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области 14.05.2023 905
- Токаев поздравил чемпионов мира по боксу 14.05.2023 694
- Нурбек Оралбай стал четвёртым чемпионом мира по боксу в Ташкенте 14.05.2023 846
- Третье золото ЧМ-2023 по боксу принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов 14.05.2023 608
- Дожди, грозы и заморозки обещают казахстанцам в понедельник 14.05.2023 706
- Мотоцикл с пивным двигателем создал умелец в США 14.05.2023 563
- Махмуд Сабырхан добыл для Казахстана второе золото на ЧМ-2023 в Узбекистане 14.05.2023 617
- Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке 14.05.2023 640
- В группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею появился единоличный лидер 14.05.2023 565
- В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения 14.05.2023 613
- Новая школа разрушается в Жамбылской области 14.05.2023 572
- В Португалии приняли закон об эвтаназии 14.05.2023 634
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1522
- В Семее хирурги спасли жизнь пациенту с опухолью мозга 14.05.2023 709
- Пропавший табун лошадей разыскали акмолинские полицейские 14.05.2023 886
- Мощная магнитная буря обрушится на Землю в конце мая 14.05.2023 750
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 659
- Фэнтези-фильм "Батыр из прошлого" снимают в Алматы 14.05.2023 663
- Курение уменьшает объём мозга — учёные 14.05.2023 755
- Аким Астаны побеседовал с жителями трёх жилых массивов 14.05.2023 1068
- В Турции начались выборы президента 14.05.2023 750
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 778
- Пожар на городской свалке в Павлодаре потушили на третьи сутки 14.05.2023 673
- Жанибек Алимханулы снова защитил титул чемпиона мира по версии WBO 14.05.2023 1238
- Лишь в одном городе Казахстана синоптики обещают ухудшение качества воздуха 14.05.2023 883
- Швеция выиграла "Евровидение-2023" 14.05.2023 871
- В Риге болельщики развернули огромный флаг Казахстана 14.05.2023 1681
- 8-летнюю модель из Петропавловска пригласили в Париж 14.05.2023 5553
- Мать высушила феном новорожденную дочь в Москве 14.05.2023 1790
- Имам-тиктокер возглавил мечеть в Астане 14.05.2023 1413
- Житель Петропавловска получил 20 суток ареста за наклейки на автомобиле в День Победы 14.05.2023 1511
- Претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в своих школах 14.05.2023 851
- Школьников Шымкента напугали новостью об отмене выпускного 14.05.2023 1198
- На берегу Каспия снова обнаружили десятки туш тюленей и рыбы 14.05.2023 784
- Сольный концерт Димаша "Stranger" состоится в Малайзии 14.05.2023 897
- Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана по плаванию 13.05.2023 878
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1046
- Казахстанские теннисисты взяли "бронзу" в квалификации юниорского "Кубка Дэвиса" 13.05.2023 923
- C невероятной победы стартовал Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею 13.05.2023 968
- Вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34 разбились в Брянской области России 13.05.2023 1162
- Казахстанец победил в велогонке в Узбекистане 13.05.2023 1016
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 957
- Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 13.05.2023 799
- В частном секторе Астаны потушили крупный пожар 13.05.2023 1037
- Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана и остался с серебром 13.05.2023 1186
- Папа римский призвал не заменять детей животными 13.05.2023 1009
- Санжар Ташкенбай побил соперника из Грузии и взял золото в ЧМ-2023 13.05.2023 953
- Стал известен гонорар Алимханулы за предстоящий бой с Батлером 13.05.2023 1323
- Драку со стрельбой устроили приезжие хулиганы в Кызылорде 13.05.2023 979
- Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Дубая в Алматы 13.05.2023 1248
- Кобда сity: построенному для пострадавших от паводков микрорайону предложили дать имя 13.05.2023 859
- Мошенники убедили акмолинца купить несуществующий мотоцикл 13.05.2023 955
- Хоккеисты Казахстана и США стали самыми молодыми на чемпионате мира 13.05.2023 1028
- Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию 13.05.2023 950
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1189
- Очередные нарушения нашли во время проверок в "Озенмунайгазе" 13.05.2023 1079
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1024
В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год
С начала года в Казахстане фосфорных удобрений произвели в восемь раз меньше, чем в прошлом году. Так, их выпуск сократился с 48,7 тысячи до 5,9 тысячи тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Азотные удобрения показали снижение только на 7,6 процента, до 104 тысяч тонн.
Основной объём производства азотных удобрений традиционно пришёлся на Мангистаускую область. По итогам первого квартала здесь произвели 101,9 тысяч тонн удобрений, что составило 98 процентов от всего объёма по РК. Напомним: в регионе работает крупнейшая компания — АО "КазАзот".
В производстве фосфорных удобрений ожидаемо лидировала Жамбылская область: 4,6 тысячи тонн, против 46,3 тысячи тонн годом ранее. В регионе работает гигант ТОО "Казфосфат". В конце прошлого года сотрудники завода вышли на забастовку. В результате в январе 2023-го им повысили зарплату. Ещё одно повышение ожидается в июле.
В целом за январь–декабрь 2022 года производство азотных удобрений сократилось на 1,7 процента до 437,7 тысячи тонн, фосфорных — на 29,4 процента, до 138,1 тысячи тонн.
По итогам января-февраля 2023 года местные компании продали всего 56,9 процента азотных удобрений, против 71,5 процента годом ранее. Производство за этот период сократилось на 6,4 процента, до 72,2 тысячи тонн. В страну завезли 54,6 тысячи тонн удобрений — сразу на 77,9 процента больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 120,4 тысячи тонн удобрений — на 45 процентов больше, чем год назад.
"Фосфорные удобрения в страну практически не завозятся, а спад местного производства весьма негативно сказался на отрасли: так, реализация фосфорных удобрений на внутреннем рынке РК сократилась сразу в 7,1 раза, до лишь 4,3 тысячи тонн", отмечают аналитики.
По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций , в 2020 году больше всего удобрений в мире использовали в Бахрейне: 386,7 килограмма на гектар земли. В пятёрку лидеров также попали Египет, Нидерланды, Люксембург и Ирландия.
В странах СНГ меньше всего удобрений использовалось в Казахстане: всего 2,5 килограмма на гектар. Для сравнения: в Армении показатель составлял 178,8 килограмма, в Узбекистане — 162,5 килограмма, в Туркменистане — 144 килограмма, в Азербайджане — 90,1 килограмма, в Беларуси — 80,2 килограмма, в Таджикистане — 68,4 килограмма, в Украине — 50,8 килограмма, в Кыргызстане — 19 килограмма, в России — 15,5 килограмма на гектар.
-
Trend news
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 515
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1520
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 657
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 776
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1043
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 955
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1187
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1021
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1130
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8714
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2118
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1533
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1370
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1431
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1995
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1492
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1593
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2210
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1560
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1732
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1593
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2195
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1700
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1771
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1609
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21423
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1688
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1951
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12608
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1595
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2567
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2278
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2649
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2348
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9653
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2418
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2188
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3435
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3050
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2148
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1971
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2020
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2361
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2548
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2100
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2996
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3404
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2375
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2660
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2637
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2924
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3362
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18807
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3677
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2619
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2805
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3047
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2927
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2567
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5686
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2440
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2550
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14103
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2952
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2525
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2679
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2715
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3978
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4706
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3336
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2684
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3395
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 3077
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4622
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3698
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2959
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8506
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4914
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 3139
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2856
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 873
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1032
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1990
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1809
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1707
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1924
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1992
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1842
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1719
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2931
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1808
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1941
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2353
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2138
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2324
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1975
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2498
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2115
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2422
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2106
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2179
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3677
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2497
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2682
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2973
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3295
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3325
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3766
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4201
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3635
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3921
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3955
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4220
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4093
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4026
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4192
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4468
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4408
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5972
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5042
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5400
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5425
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6167
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5241
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5078
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5313
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8597
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5692
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5682
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5120
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5483
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4880
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5126
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5426
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6216
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5228
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5189
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5412
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4998
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6059
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4870
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5451
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6062
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5602
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5142
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5567
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5526
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5244
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5534
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5907
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6378
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6159
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5334
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6168
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5711
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6271
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5557
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5537
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5443
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5480