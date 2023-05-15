В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год

Фото: kazakh-zerno.net

С начала года в Казахстане фосфорных удобрений произвели в восемь раз меньше, чем в прошлом году. Так, их выпуск сократился с 48,7 тысячи до 5,9 тысячи тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Азотные удобрения показали снижение только на 7,6 процента, до 104 тысяч тонн.

Основной объём производства азотных удобрений традиционно пришёлся на Мангистаускую область. По итогам первого квартала здесь произвели 101,9 тысяч тонн удобрений, что составило 98 процентов от всего объёма по РК. Напомним: в регионе работает крупнейшая компания — АО "КазАзот".

В производстве фосфорных удобрений ожидаемо лидировала Жамбылская область: 4,6 тысячи тонн, против 46,3 тысячи тонн годом ранее. В регионе работает гигант ТОО "Казфосфат". В конце прошлого года сотрудники завода вышли на забастовку. В результате в январе 2023-го им повысили зарплату. Ещё одно повышение ожидается в июле.

В целом за январь–декабрь 2022 года производство азотных удобрений сократилось на 1,7 процента до 437,7 тысячи тонн, фосфорных — на 29,4 процента, до 138,1 тысячи тонн.

По итогам января-февраля 2023 года местные компании продали всего 56,9 процента азотных удобрений, против 71,5 процента годом ранее. Производство за этот период сократилось на 6,4 процента, до 72,2 тысячи тонн. В страну завезли 54,6 тысячи тонн удобрений — сразу на 77,9 процента больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 120,4 тысячи тонн удобрений — на 45 процентов больше, чем год назад.

"Фосфорные удобрения в страну практически не завозятся, а спад местного производства весьма негативно сказался на отрасли: так, реализация фосфорных удобрений на внутреннем рынке РК сократилась сразу в 7,1 раза, до лишь 4,3 тысячи тонн", отмечают аналитики.

По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций , в 2020 году больше всего удобрений в мире использовали в Бахрейне: 386,7 килограмма на гектар земли. В пятёрку лидеров также попали Египет, Нидерланды, Люксембург и Ирландия.

В странах СНГ меньше всего удобрений использовалось в Казахстане: всего 2,5 килограмма на гектар. Для сравнения: в Армении показатель составлял 178,8 килограмма, в Узбекистане — 162,5 килограмма, в Туркменистане — 144 килограмма, в Азербайджане — 90,1 килограмма, в Беларуси — 80,2 килограмма, в Таджикистане — 68,4 килограмма, в Украине — 50,8 килограмма, в Кыргызстане — 19 килограмма, в России — 15,5 килограмма на гектар.