В вопросах демографии нужно рассматривать потенциал каждого региона – Дуйсенова

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на правчасе в Сенате отметила, что в вопросе демографического регулирования нужно учитывать потенциал каждого региона, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас в северных регионах населения меньше, чем в южных. Если опираться на мнение экспертов, то в городах Алматы и Шымкент население будет увеличиваться, а в северных - уменьшаться. Поэтому нужно смотреть на демографию как на отрасль, которая должна взаимосвязывать все отрасли экономики", - сказала Тамара Дуйсенова.

При этом отмечено, что в южных регионах проживает 38% населения и их доля ВРП составляет всего 17%. Тогда как в северных регионах проживает 22% населения и ВРП составляет 28%.

"Поэтому перед правительством стоит важная задача по диверсификации экономики, которая будет реализована в рамках поручения главы государства. Нужно рассматривать экономический потенциал каждого региона", - сказала Дуйсенова.

Она добавила, что сегодня разработана среднесрочная, долгосрочная стратегии управления.