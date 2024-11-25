В Вооруженных силах Казахстана прошли церемонии принятия Военной присяги

В гарнизонах южной группировки войск к присяге были приведены две тысячи молодых солдат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.

Мероприятия возглавили заместители командующего войсками регионального командования "Юг". Представители командования пожелали солдатам успешной службы, крепкого боевого духа и воинского братства.

За торжеством также наблюдали родные и близкие солдат, прибывшие из разных областей страны, представители местных исполнительных органов, ветеранских организаций, члены общественных объединений и участницы движения солдатских матерей. Они призвали солдат быть верными Военной присяге, наращивать боевую выучку и гордиться званием защитника Отечества.

В тот же день Военную присягу приняли солдаты в других регионах Казахстана.