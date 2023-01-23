В ВКО жители многоэтажки погасили долг соседа, которому заблокировали канализацию

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По словам жильцов, мужчина продолжал пользоваться унитазом, несмотря на установленную заглушку в системе канализации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Жители одной из многоэтажек стали заложниками ситуации. У их соседей на пятом этаже скопился долг за услугу водоснабжения и канализации, и сотрудники КГП "Өскемен Водоканал" установили заглушку, чтобы жильцы не могли пользоваться благами цивилизации. Но, по словам соседей, должников это не остановило. Точнее, должника. В квартире живёт одинокий мужчина.

"У него полный унитаз, полная ванна с отходами жизнедеятельности! Когда это всё полилось вниз, к нему пришёл сосед разбираться, а хозяин спрятался за шкаф.Вот тогда нам и удалось заснять весь этот ужас", — рассказывает жительница дома Ирина Беломытцева.

По данным КГП "Өскемен Водоканал", квартира с 2021 года числится пустующей. С этого же периода не производились начисления абонентской платы. От безысходности жители дома решили вскладчину погасить оставшуюся сумму задолженности, чтобы заглушку убрали. Собрали деньги ещё в ноябре прошлого года, но сотрудники коммунального предприятия не могли попасть в квартиру, так как двери им никто не открывал.

"Прежняя владелица квартиры умерла. У неё был долг, который погашался по решению суда. За долги и была поставлена заглушка. 4 января старший по дому внёс эту сумму — 32620 тенге", — прокомментировали в Водоканале.

13 января работникам "Өскемен Водоканала", забравшимся на крышу, удалось извлечь заглушку.