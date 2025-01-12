  • 12 Января, 10:21
  • BAIGENEWS

В ВКО закрыли трассу из-за спуска снежных лавин

Ориентировочное время открытия — 15:00 12 января.

Сегодня, 09:35
АВТОР
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tver.mk.ru Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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Фото: tver.mk.ru

"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на трассе в Восточно-Казахстанской области из-за профилактического спуска снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.

"12 января с 09:00 часов в Восточно-Казахстанской области в связи с профилактическим спуском снежных лавин, на участке автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" км 46-66, на участке от  села Северное до города Серебрянска вводится ограничения движения для всех видов транспорта", — говорится в сообщении национального оператора.

Ориентировочное время открытия — 15:00 12 января.

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