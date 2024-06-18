В ВКО выпустили на волю краснокнижного орленка

Спасательная операция была организована руководством ОФ "Дворянин" и сотрудниками зоопарка, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

Еще летом прошлого года житель ВКО подобрал, на его взгляд, птенца, которому требовалась помощь. Птица лежала на жаре в 75 километрах от Усть-Каменогорска, мужчина забрал его с собой в областной центр, где обратился к волонтерам, которые связались со специалистом из Министерства экологии. Выяснилось, что орленок краснокнижный. Однако птенца к этому времени уже передали в зоопарк. К счастью, пернатый оказался здоров. Тогда ОФ "Дворянин" и сотрудники зверинца решили организовать операцию по возвращению птенца в дикую природу. Проконсультировавшись со специалистами, они определили место гнездования краснокнижных орлов, куда было решено доставить птенца. Точные координаты участники акции решили оставить в секрете, но поделились, что оно расположено в Жарминском районе Абайской области.