В ВКО выпустили на волю краснокнижного орленка
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Спасательная операция была организована руководством ОФ "Дворянин" и сотрудниками зоопарка, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
Еще летом прошлого года житель ВКО подобрал, на его взгляд, птенца, которому требовалась помощь. Птица лежала на жаре в 75 километрах от Усть-Каменогорска, мужчина забрал его с собой в областной центр, где обратился к волонтерам, которые связались со специалистом из Министерства экологии. Выяснилось, что орленок краснокнижный. Однако птенца к этому времени уже передали в зоопарк. К счастью, пернатый оказался здоров. Тогда ОФ "Дворянин" и сотрудники зверинца решили организовать операцию по возвращению птенца в дикую природу. Проконсультировавшись со специалистами, они определили место гнездования краснокнижных орлов, куда было решено доставить птенца. Точные координаты участники акции решили оставить в секрете, но поделились, что оно расположено в Жарминском районе Абайской области.
"Несмотря на сильную жару и труднодоступную местность, спасательная операция прошла успешно. Орленка подложили в гнездо. Хочу отметить, что не все дикие животные нуждаются в помощи, иногда лучше не спасать их, если не видно визуальных травм. Лучше не лишать их воли, ведь они родились и должны жить в своей естественной среде обитания. Сейчас много слетков, которые учатся летать и иногда оказываются на земле. Где-то рядом должны быть их родители, которые следят за своими детьми, - рассказала председатель общества защиты прав животных "Дворянин" Лариса Прокопьева.
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