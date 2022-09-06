В ВКО возник ещё один природный пожар

Фото: inform.kz

В Восточно-Казахстанской области возник ещё один лесной пожар. Борьбу с возгоранием теперь ведут в Курчумском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"На территории Маркакольского лесного хозяйства, Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа произошло возгорание травы, кустарника, деревьев. Предварительная площадь пожара составляет 300 гектаров", — сообщили в ДЧС ВКО.

Напомним, в Восточном Казахстане на протяжении нескольких дней сохраняется высокий класс пожарной опасности. За сутки в области пожарные выезжают на тушение травы порядка 10-15 раз.

На помощь в тушении лесного пожара из Усть-Каменогорска в Курчумский район отправили 46 человек и шесть единиц техники.

Угрозы населённым пунктам нет.