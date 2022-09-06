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inform.kz Сегодня, 15:53
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Фото: inform.kz

В ВКО возник ещё один природный пожар

В Восточно-Казахстанской области возник ещё один лесной пожар. Борьбу  с возгоранием теперь ведут в Курчумском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"На территории Маркакольского лесного хозяйства, Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа произошло возгорание травы, кустарника, деревьев. Предварительная площадь пожара составляет 300 гектаров", — сообщили в ДЧС ВКО. 

Напомним, в Восточном Казахстане на протяжении нескольких дней сохраняется высокий класс пожарной опасности. За сутки в области пожарные выезжают на тушение травы порядка 10-15 раз. 

На помощь в тушении лесного пожара из Усть-Каменогорска в Курчумский район отправили 46 человек и шесть единиц техники.

Угрозы населённым пунктам нет.

 
 
 
 
 
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Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd)

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#пожар ВКО #лесной пожар
Сегодня, 15:53
114
Журналист

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